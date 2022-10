Wprowadzenie do pracy z Lightroom Classic CC - część II

To, co tradycyjny fotograf robi ze zdjęciami po ich wykonaniu odbywa się w jego pracowni - Przestrzeń ta może być podzielona na działy – archiwum wywołanych negatywów, lodówka z niewywołanymi materiałami, ciemnia, albumy z gotowymi odbitkami, stół do oprawiania itd. – ale wszystko to stanowi jedną całość: przestrzeń roboczą. Aby praca w takim miejscu była efektywna, a przy tym nie prowadziła do bałaganu w zbiorach, doświadczony fotograf (dysponujący niejednokrotnie tysiącami zdjęć na różnych etapach pracy) powinien mieć wypracowany system działania zgodny ze swoimi przyzwyczajeniami, a przy tym wydajny.

Idea obiegu materiału (workflow) w pracy z fotografiami Kluczowym elementem takiego systemu jest obieg materiału w pracowni, czyli coś, co w języku angielskim nosi nazwę workflow.