Wro Fashion Foto - wystawa fotografii mody

Wro Fashion Foto to przedsięwzięcie wyjątkowe, nie ma bowiem w Polsce wystawy fotografii o podobnym mechanizmie. Fotografowie przygotowują prace specjalnie na wystawę, biorąc pod uwagę motyw przewodni oraz realizując swoje niekonwencjonalne pomysły. Głównym celem projektu jest promocja młodych, obiecujących fotografów, a także promocja oraz aktywizacja branży modowej w Polsce. SwiatObrazu.pl objął wystawę patronatem medialnym.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest "Konstrukcja". Organizator wydarzenia, agencja modelingowa SPOT Management, zaprosiła do udziału w wystawie rekordową liczbę, bo aż 19 niesamowitych artystów. Każdy z nich przeprowadził jedną sesję zdjęciową wedle swojej koncepcji dopasowanej do motywu przewodniego, a potem wybrał jedno najlepsze zdjęcie, które będzie można zobaczyć na wystawie. SPOT Management jak co roku starała się stworzyć artystom dobre warunki do realizacji ich pomysłów poprzez pomoc w zapewnieniu ekipy profesjonalnych modelek, stylistów, wizażystów oraz stylizacji z butików dostępnych w DH Renoma. Po raz pierwszy fotograficy mieli do dyspozycji dwa studia fotograficzne: Portretownię oraz aranżowane BIG Studio.

Efekty pracy fotografów oraz ich ekip będzie można oglądać od 11 maja 2018. W tym roku wydarzenie cieszy się olbrzymim zainteresowaniem partnerów związanych z branżą fotograficzną. Współpracę podjęli specjaliści od druku – producent profesjonalnych drukarek, firma EPSON, a także CMC Consulting - pracownia druku specjalizująca się w wydrukach prac fotograficznych. W projekt zaangażował się dystrybutor profesjonalnych monitorów EIZO przeznaczonych dla fotografów i grafików. Nagrodę specjalną wręczy spółka PiJ, właściciel hurtowni Dobre Piwo oraz największy dystrybutor piw rzemieślniczych we Wrocławiu. Niezmiennie przy projekcie współpracują: firma kosmetyczna Yves Rocher, Azzurro – dystrybutor biżuterii, drukarnia KiD, a także Roma Szafarek – stylistka, która przygotowała dla gości wernisażu kilka niespodzianek.

W piątek 11 maja 2018 w DH Renoma we Wrocławiu odbędzie się wernisaż wystawy Wro Fashion Foto. To wyjątkowa wystawa fotografii mody, a w tym roku odbywa się jej piąta edycja. Dla tych, którzy nie będą mogli wziąć udziału w wernisażu, wystawa dostępna będzie od 12 maja do 12 czerwca w DH Renoma we Wrocławiu. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Po zakończeniu wystawy wydruki zdjęć przekazane zostaną Klubowi Wratislavia, który zlicytuje je na swoich przedświątecznych licytacjach.