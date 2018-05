Wro Fashion Foto - znakomite zdjęcia mody polskich fotografów

W Domu Handlowym Renoma we Wrocławiu otwarto wystawę Wro Fashion Foto. To wystawa fotografii modowej, na którą każdy z prezentujących się fotografów przygotował zdjęcie, które jest interpretacją motywu przewodniego. W tym roku jest nim „Konstrukcja”. Wro Fashion Foto to przedsięwzięcie wyjątkowe, nie ma bowiem w Polsce wystawy fotografii o podobnym mechanizmie. Celem jest promocja środowiska wrocławskich twórców związanych z fotografią, a także aktywizacja branży modowej w stolicy Dolnego Śląska. Organizatorem wydarzenia jest agencja SPOT Management.

Podczas wernisażu przedstawiono artystów, modelki i partnerów zaangażowanych w tę edycję. W tym roku poziom prac był niezwykle wysoki, a dzięki partnerom w postaci Epson i CMC Photo uzyskano wysoki poziom wydruków. W tym roku po raz pierwszy przyznano wyróżnienie od jednego z partnerów – spółka PiJ, właściciel hurtowni piw rzemieślniczych "Dobre Piwo", przyznała swoją nagrodę, a otrzymała ją fotografka Małgorzata Drozdowska-Słyż.