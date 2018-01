Wrząca woda zamarzająca w ułamku sekundy – niesamowite zjawisko na filmie

Woda wyrzucona w powietrze, zamarzająca w ułamkach sekund i opadająca na ziemię jako lodowy pył? To nie opis sceny z filmu SF, lecz rzeczywiste zjawisko, które może dostrzec i uchwycić w kadrze praktycznie każdy. Oczywiście pod warunkiem, że znajdzie się w odpowiednim miejscu. Dla mieszkającej w amerykańskim stanie Minnesota 56-letniej Debbie Center okazją ku temu stała się fala mrozów, jakie przetaczają się właśnie przez ogromne połacie Ameryki Północnej. Wykorzystała ona w tym celu zwyczajny rondel z gotującą się wodą oraz fakt, że mrozy na zewnątrz jej domu osiągnęły rekordowe -33 stopnie Celsjusza. Efekty są spektakularne.

Podczas gdy nasz kontynent zima jak do tej pory omija szerokim łukiem, Amerykanie i Kanadyjczycy mają pod dostatkiem śniegu i mrozu. Ekstremalne temperatury, jakie notuje się teraz w Kanadzie i północnych stanach USA umożliwiają obserwowanie – oraz rejestrowanie na zdjęciach i filmach – ciekawych i rzadkich zjawisk. Mogą być to przy tym zarówno zjawiska w skali makro, takie jak zamarznięcie sporej części wodospadu Niagara, jak i rzeczy znacznie mniejsze. Co nie znaczy, że mniej ciekawe!