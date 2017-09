Wspaniałe Portfolio z WebWave, cz. 1 - sposoby przedstawienia zdjęć i animacje

Witaj w pierwszej części poradnika, dzięki któremu przekonasz się, jak łatwo można stworzyć zjawiskowe portfolio fotografa w WebWave – aplikacji do tworzenia stron www inspirowanej Photoshopem. WebWave to profesjonalne narzędzie, które umożliwi Ci stworzenie fotograficznego portfolio dokładnie takiego jak potrzebujesz. Każdy element na swojej stronie ustawisz bez żadnych ograniczeń z dokładnością do jednego piksela – i to wszystko bez pisania choćby jednej linijki kodu, używając jedynie myszki. Gotów? Przejdźmy do konkretów.

Wstęp

Aby zacząć tworzyć w WebWave wystarczy się zarejestrować (kliknij tutaj). Po podaniu swojego adresu e-mail i hasła znajdziesz się w naszej aplikacji. W pierwszym oknie WebWave zada pytanie w jaki sposób chcesz stworzyć swoją stronę internetową. Opcję są dwie: z czystej karty lub z gotowego projektu. Gotowy projekt to po prostu darmowy szablon strony www, w którym wystarczy podmienić zdjęcia na swoje, poprawić dane kontaktowe i logo. Twoje portfolio będzie gotowe w kilkanaście minut - i to jest właśnie główna zaleta tego rozwiązania. Wadą jest jednak to, że korzystając z szablonu Twoja strona może być podobna do stron innych użytkowników, których w WebWave mamy już ponad 60 tysięcy. Szablonów jest na szczęście bardzo dużo, a pełną ich listę możesz zobaczyć tutaj.

Jeśli zależy Ci na prawdziwie niepowtarzalnym portfolio to należy wybrać opcję ‘czysta strona’ - i tym rozwiązaniem zajmiemy się poniżej. Po wybraniu tej opcji od razu zostaniesz przniesiony do kreatora. Jeśli znasz takie programy jak Adobe Photoshop czy Illustrator to od razu powinieneś poczuć się jak u siebie - nie ukrywamy, że tworząc WebWave wzorowaliśmy się właśnie na tych programach. Spójrz na aplikację. Na liście po lewej stronie znajdują się wszystkie elementy, które możesz dodać do swojego projektu. Po prostu kliknij w wybrany element i od razu pojawi się on na Twoim projekcie. Po prawej stronie natomiast znajduje się panel ustawień elementów, gdzie możesz dokładnie dostosowywać ich rozmiar i położenie, zmieniać kolory, dodawać linki czy uruchamiać animacje. Domyślnie po prawej stronie znajduje się również lista warstw, która działa bardzo podobnie do tej w Photoshopie, więc z jej obsługą także nie powinieneś mieć żadnych problemów.

Pole robocze i prowadnice

Spójrz teraz na pole robocze. Znajdują się na nim kolorowe (cyjan) prowadnice, czyli linie, które wyznaczają szerokość Twojej strony www. Każdy z elementów, który dodajesz (nie licząc elementów dostosowanych do 100% szerokości ekranu), powinien znajdować się między tymi prowadnicami. Dzięki temu masz pewność, że Twoja strona będzie się poprawnie wyświetlać na mniejszych od Twojego monitorach. Co ważne, można do pola roboczego dodać swoje własne prowadnice - wystarczy kliknąć w górną lub boczną podziałkę i przeciągnąć myszką w odpowiednie miejsce. Prowadnice przyciągają do siebie elementy, dlatego dodanie ich w odpowiednich miejscach znacznie przyspiesza stworzenie strony pixel-perfect. Możesz też zablokować prowadnice - dzięki czemu, nie zmienisz przypadkowo ich położenia w czasie pracy. Jeśli nie chcesz by dany element był przyciągany do prowadnic, po prostu przytrzymaj klawisz ctrl na klawiaturze.