Wspaniałe Portfolio z WebWave, cz. 2 - funkcje przeznaczone specjalnie dla fotografów

Witaj w drugiej części poradnika, który poprowadzi Cię krok po kroku przez tajniki tworzenia stron internetowych w WebWave - aplikacji do tworzenia stron www inspirowanej Photoshopem. W poprzedniej części skupiliśmy się na podstawach, czyli na korzystaniu z WebWave i efektownym przedstawieniu swoich fotografii na stronie www. Dzisiaj zajmiemy się bardziej zaawansowanymi funkcjami, które przeznaczone są specjalnie dla fotografów. Samo ich wdrożenie jest również banalnie proste. Zaczynajmy!

Strona 1

Szablon strony

Stworzyłeś już stronę główną i zastanawiasz się, dlaczego pozostałe podstrony są puste i nie zawierają chociażby podstawowych elementów, takich jak menu i logo? Bez obaw, nie musisz na każdej podstronie tworzyć wszystkiego od nowa. W WebWave istnieje bardzo przydatna funkcja o nazwie "Szablon". Każdy element, który dodasz do szablonu, będzie wyświetlał się w ten sam sposób na każdej z podstron. Wystarczy zaznaczyć podstawowe elementy Twojej strony www (logo, menu, główny slider itp.) i dodać je do szablonu. Opcję tę znajdziesz w panelu ustawień na liście "Pokaż na wielu podstronach". Wystarczy kliknąć w przycisk "Dodaj do szablonu" i Twoje elementy staną się integralną częścią każdej z podstron.

Ważne! Szablon w znacznym stopniu ułatwia pracę nad stroną internetową. Jeśli chcesz go edytować, przełącz się na niego, wybierając pozycję "Szablon" na liście rozwijanej podstron w prawym górnym rogu aplikacji. Pamiętaj, że wszystkie zmiany wprowadzone w szablonie będą widoczne na każdej podstronie. Dzięki temu jeśli np. zmieniasz dowolny przycisk w menu, nie musisz powtarzać tej czynności oddzielnie dla każdej z podstron.

Podobnie możesz stworzyć stopkę - kliknij na tej samej liście ustawień w przycisk "Dodaj do stopki". Zasada działania tej funkcji jest identyczna. Co ważne, stopka wyświetla się na samym dole, czyli pod ostatnim elementem, jaki posiadasz na swojej podstronie, więc nie musisz się martwić jej położeniem.

Zauważ, że kliknięcie na podstronie w element szablonu nie pozwala na jego natychmiastową edycję. Aplikacja dba o to, żebyś omyłkowo nie dokonał w nim zmiany, co spowodowałoby przekształcenie każdej podstrony. Dodatkowym zabezpieczeniem jest także to, że wyłącznie elementy szablonu i stopki są otoczone przerywanym obramowaniem w kolorze magenta.

Stwórz bloga – czyli artykuły WebWave

Prowadzenie bloga na stronie internetowej ma wiele zastosowań. Możesz np. prowadzić internetowy pamiętnik ze wspomnieniami z Twoich fotograficznych podróży lub pisać recenzje ulubionego sprzętu czy aplikacji. Poza tym blog świetnie wpływa na pozycję Twojej strony w Google (o samym pozycjonowaniu za pomocą WebWave dowiesz się więcej w czwartej części naszego poradnika), dzięki czemu jesteś w stanie zdobyć większą liczbę klientów w jeszcze krótszym czasie. Prowadzenie bloga w WebWave jest bardzo proste i opiera się na wykorzystaniu dwóch funkcji.

Po pierwsze, przygotuj sobie wzór artykułu, który jest rozwiązaniem bardzo podobnym do Szablonu. Nowy wzór dodasz, klikając w "Artykuły" -> "Dodaj wzór artykułu" i tam przygotujesz go wizualnie. Jak zawsze, wszystkie elementy możesz dostosować z dokładnością do jednego piksela. Zwróć uwagę na elementy news date, news thumbnail, news content i news header, gdyż mogą one mieć inną zawartość w każdym pojedynczym artykule. Ustaw teraz wzór artykułu w sposób zgodny z projektem Twojej strony www i możesz przejść do tworzenia samego wpisu.

Kliknij w "Artykuły" -> "Dodaj artykuł", podaj jego tytuł i już możesz zacząć pisać swój post na bloga. Układ elementów jest identyczny jak ten we wzorze artykułu, który przed chwilą przygotowałeś. Wystarczy teraz dodać miniaturę, zmienić tytuł i oczywiście treść (data generowana jest automatycznie). Po wszystkim Twój post na bloga jest już gotowy.

Ostatnim krokiem do posiadania w pełni funkcjonalnego bloga na stronie stworzonej w WebWave jest dodanie na jednej z podstron (nazwij ją np. Blog) listy artykułów. Lista jest elementem, który automatycznie wyświetla wszystkie wpisy z wybranej kategorii artykułów. Jak się domyślasz, bardzo łatwo możesz tworzyć wpisy z różnych kategorii i wyświetlać je dowolnie na różnych listach. Wszystkie te opcje składają się na potężne narzędzie blogowe, jakim są artykuły w WebWave.

Nieograniczona ilość fontów

Kolejną przydatną funkcją jest to, że do swojej strony www możesz dodać dowolną czcionkę z Google Fonts. Oznacza to, że liczba dostępnych krojów pisma jest niemal nieograniczona. Dodanie własnej czcionki do Twojej strony stworzonej w WebWave jest bardzo proste. Na górnym pasku ustawień wybierz opcję "Ustawienia" -> "Zarządzaj czcionkami" i kliknij w przycisk "Dodaj czcionkę". Następne postępuj zgodnie z krótką instrukcją, która pojawi się na ekranie, i gotowe. Co ważne, nie dodajesz tylko jednej wybranej czcionki do swojej strony, a całą jej rodzinę. W panelu zarządzania czcionkami możesz teraz wybrać konkretne style, np. thin, light, black itp., których chcesz używać na swojej stronie www.

Podstrona zabezpieczona hasłem i blokowanie pobierania zdjęć

Teraz zajmiemy się funkcjami, które są bardzo przydatne dla osób zawodowo zajmujących się fotografią i sprzedażą zdjęć. W swoim zespole również posiadamy fotografów i wiemy, z jakimi problemami muszą się mierzyć na co dzień. Z tej okazji udostępniliśmy dla naszych użytkowników dwa bardzo przydatne rozwiązania.

Podstrona zabezpieczona hasłem

Pierwszym z nich jest zabezpieczenie podstrony hasłem. Każdą ze stworzonych podstron możesz zabezpieczyć wybranym przez siebie hasłem, które będzie musiał podać użytkownik chcący je odwiedzić. W ramach swojej witryny możesz ustawić oddzielne hasło dla każdej podstrony. Na liście "Ustawienia publikacji" w ustawieniach podstrony zmień dostępność na "Hasło" i gotowe, Twoja podstrona jest już zabezpieczona. Owo rozwiązanie jest idealne dla tworzenia prywatnych galerii zdjęć dla Twoich klientów. Dodaj przykładowe fotografie do galerii na takiej podstronie, prześlij klientowi link do strony wraz z hasłem i ułatw mu podjęcie decyzji o zakupie Twoich zdjęć.

Blokowanie pobierania zdjęć

Drugą funkcją przeznaczoną specjalnie dla profesjonalnych fotografów jest blokowanie pobierania zdjęć ze strony www. Po zaznaczeniu tej opcji, jeśli użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy na wybrane zdjęcie, zostanie mu wyświetlony przygotowany przez Ciebie tekst. Domyślna wiadomość brzmi: "Zdjęcia objęte są prawami autorskimi i ich kopiowanie zostało zablokowane", ale możesz oczywiście zastąpić ją własną treścią. Utrudnienie pobierania zdjęć działa globalnie na całą stronę, wybranie tej opcji natychmiastowo uniemożliwia pobieranie zdjęć z całej strony. Żeby uruchomić tę funkcję, wystarczy kliknąć w przycisk "Strona" w bocznym panelu ustawień i na liście "Ustawienia ogólne" zaznaczyć opcję "Utrudnij pobieranie zdjęć". W okienku, które pojawi się poniżej, możesz dowolnie dostosować wyświetlaną treść.