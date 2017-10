Wspaniałe Portfolio z WebWave, cz. 4 - pozycjonowanie strony internetowej

Witaj w czwartej części poradnika „Wspaniałe Portfolio z WebWave”. W poprzednich częściach dowiedziałeś się w jaki sposób stworzyć w pełni responsywną (dostosowaną do wszystkich urządzeń mobilnych) stronę internetową, na której przedstawisz swoje fotograficzne portfolio. Poznałeś też szereg funkcji WebWave, które stworzone zostały specjalne z myślą o fotografach. Zakładamy więc, że Twoja strona internetowa jest już gotowa i opublikowana w Internecie. Kolejnym krokiem do skutecznego przedstawienia swojego portfolio w sieci jest dotarcie do jak największej ilości użytkowników. Dlatego właśnie dzisiejszy poradnik będzie poświęcony pozycjonowaniu stron internetowych za pomocą WebWave – aplikacji do tworzenia stron www dla fotografów inspirowanej Photoshopem. Jeśli jeszcze nie stworzyłeś swojej strony to koniecznie zapoznaj się z poprzednimi poradnikami!

Słowem wstępu

Jak wiesz w sieci funkcją setki milionów witryn, zapewne niedługo będzie ich więcej niż wszystkich ludzi na świecie. Do tej ogromnej plątaniny stron każdego dnia dołączają tysiące nowych. Nawet jeśli masz wiele do powiedzenia i możesz przekazać swoim użytkownikom masę wartościowej treści, bądź zaoferować świetna usługę, to odbiorcy mogą mieć trudność z odnalezieniem właśnie Twojej strony www. Na szczęście dzięki aplikacji WebWave i jej szerokiej możliwości pozycjonowania stron www to właśnie Twoje portfolio fotografa może znaleźć się w wyszukiwarce internetowej na jednym z pierwszych miejsc.

Zacznijmy od podstaw. SEO (inaczej: "pozycjonowanie strony www") to termin wywodzący się z języka angielskiego: Search Engine Optimization, co w tłumaczeniu oznacza po prostu optymalizację strony pod wyszukiwarki internetowe. Frazę "wyszukiwarki internetowe" ze spokojem można zastąpić słowem Google, ponieważ w polskim Internecie przeszło 97% wyszukań jest prowadzonych za pomocą Google właśnie. Można więc stwierdzić, że pozycjonowanie strony w innych wyszukiwarkach to robota dla pasjonatów.

Słowa kluczowe – o co w ogóle chodzi?

Słowa kluczowe to po prostu wyrazy i zdania, które internauci wpisują do wyszukiwarki Google w celu odnalezienia konkretnych informacji, usług czy produktów. Słowa kluczowe nazywane są inaczej "frazami" bądź "frazami kluczowymi" – pojęć tych będziemy używać naprzemiennie. Dobranie odpowiednich słów kluczowych to właśnie pierwszy krok w strategii dobrego SEO. Zastanów się przez chwilę, jakie frazy mogą wpisywać użytkownicy, którzy chcą odnaleźć w Internecie ofertę taką jak Twoja. Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie trzy proste kroki, dzięki którym łatwiej stworzysz listę słów kluczowych, które będą przydatne w pozycjonowaniu Twojego portfolio fotografa w Internecie.

Ważne: zwróć uwagę, że nie piszemy w tym poradniku konkretnie o pozycjonowaniu portfolio fotografa. Zdajemy sobie sprawę, że jest masa specjalizacji w dziedzinie fotografii i chcemy żeby poradnik ten był przystępny dla każdego z Was a nie tylko dla wybranej przez nas grupy użytkowników.

Krok pierwszy – czego szuka klient?

Dobierając słowa kluczowe dla strony, powinniśmy skoncentrować się na zapytaniach precyzyjnie dopasowanych do usług, które oferujemy. Wyobraź sobie, że jesteś swoim klientem – czego tak naprawdę potrzebujesz? Co byś wpisał w wyszukiwarkę gdybyś chciał to zdobyć?

Wypisz po prostu na kartce (na komputerze też można ;)) wszystkie słowa i frazy kluczowe, które przyjdą Ci do głowy. Nie obawiaj się, jeśli któraś z fraz okaże się nietrafiona – dzięki analityce (np. Google Analytics) w przyszłości będziesz w stanie bez problemu wykluczyć z pozycjonowania frazy, które po prostu nie działają.

Krok drugi – sprawdź konkurencję

Kolejnym skutecznym krokiem na rozszerzenie swojej listy słów kluczowych jest podejrzenie stron internetowych o podobnym profilu działalności jak Twój (szczególnie warto sprawdzić te z pierwszej strony wyników wyszukiwania Google). Najlepiej podejrzyj tytuły każdej z podstron, wystarczy najechać myszką na zakładce w przeglądarce i po chwili pojawi się tytuł danej podstrony. Uzupełnij swoją listę słów kluczowych o te podpatrzone u konkurencji.

Ważne: Nie chodzi o to żeby kopiować rozwiązania, które stosuje konkurencja ale o to żeby poznać ich sposób działania (jeśli są wyżej w Google od Ciebie do znaczy, że pozycjonują się lepiej) i spróbować zrobić to lepiej na swojej stronie internetowej.

Krok trzeci – wyszukaj podobne słowa kluczowe

Świetnym sposobem na uzupełnienie swojej listy słów kluczowych jest skorzystanie z planera słów kluczowych Google. Jest to darmowe narzędzie dostępne w panelu AdWords (jeśli jeszcze nie masz konta w AdWords to założysz je w kilku kliknięciach). Zaloguj się do swojego konta w AdWords i wybierz na górnym pasku opcję "Planer słów kluczowych". Następnie kliknij w "Wyszukaj nowe słowa kluczowe za pomocą wyrażenia, witryny lub kategorii". W kolejnym oknie, które się pojawi wpisz frazę kluczową, do której chcesz wyszukać zbliżone słowa kluczowe, np. "fotograf poznań", i kliknij w przycisk "wyświetl propozycje". Google wyświetli słowa kluczowe, które są podobne do twojego – dzięki temu możesz uzupełnić swoją listę o frazy, o których nie pomyślałeś. Kolejną bardzo przydatną funkcją jest sprawdzenie średniej miesięcznej liczny wyszukań. Możesz po prostu zbadać, które ze słów kluczowych jest wyszukiwane często, a które rzadko – dzięki temu możesz odrzucić ze swojej listy część słów kluczowych, które są wyszukiwane za rzadko żeby się na nie pozycjonować.

Ok, twoja lista słów kluczowych powinna być gotowa. Na początek w zupełności wystarczy 50 fraz kluczowych, które będziesz mógł teraz wykorzystać w treści na swojej stronie internetowej i skutecznie pozycjonować swoje portfolio fotografa.

Meta tagi – tytuł i opis strony internetowej

Meta tagi to po prostu znaczniki opisujące zawartość twojej strony www. Przydatne są zarówno dla użytkowników jak i dla wyszukiwarek internetowych. Z punktu widzenia pozycjonowania istnieją dwa warte uwagi meta tagi. Tytuł strony i opis strony.

Tytuł strony

Meta tag "tytuł strony" powinien pokrótce opisywać czego strona internetowa dotyczy, a jego długość nie powinna przekraczać 60 znaków. Jeśli więc jesteś fotografem działającym lokalnie, np. w Poznaniu to w tytule strony warto by wpisać coś w stylu np.: "Profesjonalny Fotograf Poznań" lub "Tania Fotografia Ślubna Poznań" – w zależności od tego, jaki klient ostatecznie jest Twoim targetem. Tytuł strony jest również bardzo ważny dla samych użytkowników, pomaga on zorientować się o czym w ogóle jest strona internetowa, do której link wyświetlił się w Google. Nazwa ta pojawia się też jako nazwa zakładki w przeglądarce.

Opis strony

Meta tag "opis strony" to tekst, który z większymi szczegółami opisuje to, co znajduje się na Twojej stronie www. Pomimo że wyszukiwarki internetowe w bardzo niewielkim stopniu biorą pod uwagę, co znajduje się w tym opisie, warto go ustawić, ponieważ wyświetlany jest on w wynikach wyszukiwarek internetowych i pozwala użytkownikom z nich korzystającym łatwiej ocenić, czy warto wejść na daną stronę internetową.

Ważne: Pamiętaj, że meta tagi muszą spełniać dwie funkcje. Pierwszą z nich jest zawarcie w nich słów kluczowych, których użyć powinieneś również w treści na danej stronie www. Drugą jest zachęcenie użytkownika do kliknięcia w dany wynik. Upychanie słów kluczowych "byle jak najwięcej" nie ma żadnego sensu. Tytuł i opis strony muszą być napisane w taki sposób żeby użytkownik chciał kliknąć w link do Twojej strony właśnie. Lepiej zatem użyć raz słowa kluczowego w ciekawym zdaniu niż upychać je na siłę.