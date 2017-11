Wspaniałe portfolio z WebWave, cz. 5 - jak zarabiać na stronach internetowych

Witaj w ostatniej, piątej już części poradnika z cyklu: Wspaniałe Portfolio z WebWave. W poprzednich częściach pokazaliśmy Ci krok po kroku, jak stworzyć wspaniałą stronę internetową, pokazaliśmy też kilka funkcji przeznaczonych specjalnie dla fotografów a także poinstruowaliśmy Cię, w jaki sposób skutecznie pozycjonować swoją stronę internetową w Google. Wychodzimy z założenia, że dzięki czterem poprzednim poradnikom potrafisz już tworzyć strony internetowe bez kodowania, wiesz też, że programista nie jest Ci w tym procesie do niczego potrzeby – ponieważ WebWave koduje strony za Ciebie. Dlaczego więc nie zacząć zarabiać na tworzeniu stron www dla innych? W WebWave mamy specjalną opcję: plan Agency dla użytkowników, którzy tworzą strony internetowe dla swoich klientów. W dzisiejszym poradniku skupimy się właśnie na osobach zainteresowanych takim rozwiązaniem.

Jeśli jeszcze nie wiesz jak stworzyć własną stronę internetową to zapoznaj się z poprzednimi poradnikami z cyklu Wspaniałe Portfolio z WebWave:

Wstęp

Samo działanie WebWave - aplikacji do tworzenia stron www inspirowanej Photoshopem znasz już z poprzednich części naszego poradnika. Jak wiesz, bardzo szybko i łatwo za pomocą WebWave stworzysz responsywną stronę internetową, skupiając się tak naprawdę jedynie na jej szacie graficznej. Wielu naszych użytkowników, po stworzeniu własnej strony www czuje się na siłach, żeby tworzyć strony www na zlecenie. Dla takich użytkowników właśnie przygotowaliśmy plan Agency.

Co to w ogóle jest plan Agency? Plan Agency to specjalnie przygotowane konto dla osób, które chcą tworzyć strony internetowe i na tym zarabiać. Wraz z planem Agency otrzymujesz dostęp do szeregu funkcji, które nie są dostępne dla zwykłego użytkownika a są niezwykle przydatne przy tworzeniu stron internetowych dla swoich klientów. Te funkcje to przede wszystkim: White Label, CMS, praca zespołowa, publikacja stron pod domeną firmową, pomoc programistyczna i znacznie niższe ceny za podłączenie domeny do stron klientów. Możesz tworzyć strony zupełnie od zera, korzystać z szablonów przygotowanych przez WebWave lub łatwo korzystać z własnych szablonów, które przygotowałeś specjalnie z myślą o łatwym ich dostosowaniu dla Twoich klientów.

Panel CMS

Najważniejszą funkcją niedostępną w standardowym pakiecie jest dostęp do panelu CMS. Panel CMS to potężne narzędzie, pozwalające na nadawanie uprawnień do edycji strony zgodnie z potrzebami danego klienta. Są cztery rodzaje uprawnień, które możesz nadać użytkownikom.

- Użytkownik - to najniższa "ranga użytkownika" jaką możesz stworzyć. Taki użytkownik nie może ingerować w treść na stronie, ale może obejrzeć podstrony, które wymagają zalogowania. Jest to idealne rozwiązanie gdy chcesz pokazać postęp prac nad stroną swojemu klientowi i nie chcesz, żeby zmienił on cokolwiek w wyglądzie przygotowanej przez Ciebie strony internetowej.

- Redaktor - to rodzaj konta, które pozwala na wprowadzanie zmian do treści i edytowanie elementów na stronie internetowej. Redaktor może również dodawać nowe wpisy na bloga. W ramach zmian w projekcie strony może on jedynie wyłącznie edytować tekst czy dodawać lub usuwać fotografie.

- Redaktor naczelny - to konto daje już szerokie możliwości edycji i wpływania na różne elementy na twojej stronie internetowej. Posiada wszystkie standardowe uprawnienia, które posiada konto "Redaktor" a także bardziej zaawansowane opcje jak edycja ustawień SEO czy zaawansowane opcje zmiany tekstu i elementów. Konto to pozwala także na przeglądanie listy stron, aktualności i statystyk odwiedzin.

- Administrator - jest to najwyższy stopień uprawnień, który można nadać użytkownikowi panelu CMS. Daje on te same możliwości edycji i wprowadzania zmian w projekcie, które ma właściciel strony. Wygląd panelu edycji strony takiego użytkownika jest identyczny z wyglądem panelu właściciela strony. Ten typ użytkownika daje właścicielom planu Agency bardzo duże możliwości. Tworząc dla swoich użytkowników konto Administratora, dajesz mu prawo do pełnej edycji strony www - ostrożnie zatem z tą opcją.

Bardzo użyteczną funkcją przydatną przy korzystaniu z panelu CMS jest oznaczanie elementów, jako zablokowanych do edycji przez użytkowników CMS. Dla każdego z elementów na swojej stronie www możesz wyłączyć opcję ‘pozwól na edycję w CMS’ dzięki temu żaden użytkownik CMS (poza Administratorem) nie będzie mógł zmienić położenia, ustawień czy treści w takim właśnie elemencie. Jest to świetne rozwiązanie jeśli podejrzewasz, że klient słabo zna się na tworzeniu stron www i może po prostu popsuć twój projekt.

White Label

Aplikacja do tworzenia stron internetowych WebWave jest na tyle łatwa w obsłudze, że możesz obawiać się, iż użytkownik, który otrzyma dostęp do swojej strony www przestanie Ci płacić i spróbuje stworzyć własną stronę www w WebWave. Byłoby to zapewne bardzo popularne zachowanie, gdyby nie funkcja White Label. Funkcja ta pozwala na pełne spersonalizowanie WebWave pod własną marką. Dzięki funkcji White Label każde logo WebWave jakie pojawia się w panelu CMS, w oknie logowania itd. możesz zastąpić swoim własnym. Dzięki temu użytkownik nie będzie wiedział, że korzysta z WebWave i zostanie Twoim klientem na dłużej.

Przyłożyliśmy dużo starań, żeby White Label w WebWave działało w 100% poprawnie. Dzięki temu, nawet jeśli jakiś dociekliwy użytkownik zajrzy w kod strony w poszukiwaniu słowa WebWave, i tak go nie znajdzie.

Podobnie przy konfigurowaniu poczty. Tworząc dla klienta konta pocztowe na serwerze WebWave możesz przekazać mu specjalne dane serwera pocztowego, które również nie naprowadzą go na aplikację WebWave.

Jeśli korzystasz z White Label i udostępniasz swojemu klientowi panel CMS, zapewne nie chcesz, żeby dokonywał płatności samodzielnie - po prostu wyślesz mu własną fakturę. Jeśli jednak poinformowałeś klienta, że korzystasz z WebWave, możesz dać mu możliwość samodzielnego opłacania hostingu przez panel CMS.

Praca zespołowa

Kolejna przydatna opcja w WebWave to praca zespołowa. Każdy posiadacz planu Agency może nadać uprawnienia webmastera innemu użytkownikowi posiadającemu konto w WebWave. Dzięki temu nic nie stoi na przeszkodzie, by podzielić się pracą. Np. Ty, jako fotograf, zajmiesz się grafiką na stronie internetowej, inna osoba zadba np. o dobre i angażujące treści, a jeszcze inna zajmie się pozycjonowanie strony. Dodanie drugiego webmastera jest banalnie proste i sprowadza się do trzech kliknięć, w głównych ustawieniach wybranej strony internetowej.

Domena firmowa

Następna funkcja, która profesjonalizuje Twoje działania w Internecie to możliwość publikacji stron pod własną domeną firmową. Wystarczy, że dodasz swoją domenę jako domenę główną dla twojego konta z planem Agency. Od tego momentu każda strona jaką tworzysz w ramach Twojego konta będzie mogła być publikowana w subdomenie twojego adresu firmowego. Co to oznacza? Zamiast wysyłać losowo generowany link do klienta, żeby podejrzał jak wygląda projekt strony możesz mu wysłać np. taki link: klient1.mojaagencja.pl. Funkcjonalność może niepozorna, ale bardzo przydatna i znacznie bardziej przekonuje klienta do tego, że to właśnie Ty jesteś profesjonalistą w tym co robisz, bo przecież pomyślałeś o każdym szczególe.

Zarządzanie klientami w panelu webmastera

W panelu webmastera możesz także zarządzać wszystkimi stronami internetowymi, które stworzysz w WebWave. W jednym miejscu masz dostęp do wszystkich funkcjonalności i informacji takich jak przede wszystkim:

- informacje o wygasających hostingach klientów,

- lista domen,

- zarządzanie hostingami,

- lista stron internetowych,

- statystyki odwiedzin.

Pomoc programistyczna

WebWave to jedyna aplikacja do tworzenia stron www, która pozwala na dowolne kodowanie elementów na swojej stronie internetowej. Do twojej dyspozycji jest sekcja head i element "dowolny HTML, CSS, JS". Wiemy, że większość użytkowników nie potrafi programować (bo dla takich ludzi właśnie stworzyliśmy WebWave) jednak Wasi klienci mogą mieć czasami jakieś niestandardowe potrzeby, które nie są od ręki dostępnym elementem w WebWave. Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie żeby odezwać się do nas a my z przyjemnością pomożemy zakodować odpowiedni dodatek do Twojej strony. Oznacza to więc, że Twoje strony www mogą być budowane w dowolny sposób i kompletnie nie będą odstawać od takich tworzonych np. w Wordpressie, a czas ich tworzenia i tak będzie znacznie krótszy.

Znacznie niższe ceny za hosting

Ostatnią rzecz, o której chcemy wspomnieć w tym poradniku są ceny, znacznie niższe niż w przypadku standardowego konta bez planu Agency. Zasada jest prosta. Ty tworzysz strony www dla swoich klientów a my nie wnikamy w ceny jakie dla nich ustalasz. Pobieramy tylko drobną płatność za każdą stronę www z podłączoną domeną.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o koncie Agency, koniecznie odwiedź naszą stronę www, gdzie poznasz wszystkie szczegóły, zapiszesz się na bezpłatną prezentacje konta Agency a także wynegocjujesz satysfakcjonujące Cię ceny!

Podsumowanie

No i to tyle jeśli chodzi o nasz poradnik o tworzeniu stron www w WebWave - aplikacji do tworzenia stron www inspirowanej Photoshopem - była to ostatnia część poradnika "Wspaniałe portfolio z WebWave". Mamy nadzieję, że udało nam się zainteresować Cię możliwością tworzenia stron www bez kodowania, a poprzednie cztery poradniki udowodniły Ci, że wszyscy są w stanie samodzielnie stworzyć profesjonalną i responsywną stronę internetową. Jeśli już nabrałeś wprawy w tworzeniu stron www w WebWave, będziesz zapewne zainteresowany tworzeniem i zarabianiem na takich stronach - dla takich użytkowników właśnie przeznaczony jest plan Agency. Jeśli masz pytania dotyczące Agency lub jakiejkolwiek innej części poradnika, zapraszamy do kontaktu na naszej stronie głównej. Do dyspozycji masz czat na żywo, adres e-mail i numer telefonu.

Życzymy powodzenia w tworzeniu wspaniałych stron www!