Wspólna sesja walentynkowa - doskonały pomysł na romantyczny prezent

Wspólnie spędzony czas to chyba najlepszy prezent walentynkowy. Warto jednak mieć oryginalny i romantyczny zamysł, który pozwoli nieco wyróżnić ten dzień. Jednym z ciekawych pomysłów jest przeprowadzenie wspólnej sesji fotograficznej. Nie musi to oznaczać od razu wynajmowania studia i organizowania drogiego, profesjonalnego sprzętu – przy odrobinie przygotowań możesz z łatwością wykonać zdjęcia w domu, nawet najprostszym aparatem. Liczy się efekt, czyli wspólna zabawa i pamiątka na lata. W niniejszym poradniku podpowiadam, jak przygotować się do takiej amatorskiej sesji we dwoje i o czym pamiętać w trakcie wykonywania zdjęć.

Strona 1

Potrzebny jest plan!

Myśląc o planie, nie mam na myśli karkołomnych, wielogodzinnych przygotowań. Chodzi tylko o to, aby przewidzieć okoliczności wykonywania zdjęć, niezbędne rekwizyty i mieć choćby ogólnie zarysowany scenariusz. Przede wszystkim warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Kto będzie fotografowany? Gdzie? Kiedy? W jakich okolicznościach? I na koniec – po co? Taka lista pytań będzie przydatna przed każdą sesją. W przypadku zdjęć walentynkowych odpowiedź na pierwsze pytanie jest oczywista. Warto jednak zastanowić się nieco dłużej nad kolejnymi zagadnieniami.

Wybór miejsca powinien być podyktowany nie tylko względami estetycznymi, ale również praktycznymi. Łatwo dać się ponieść artystycznym zapędom, wyobrażając sobie zachwycającą sesję w świetle Księżyca na leśnej polanie. Niestety przy mało sprzyjającej pogodzie druga połówka może nie być zachwycona. Lepszym rozwiązaniem będzie mniej "spektakularne" miejsce, takie jak np. Twój pokój, w którym oboje poczujecie się komfortowo. Oczywiście jeśli Twoja sympatia lubi mroźną pogodę, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wspólną sesję połączyć z wypadem np. w góry.

Do wykonania wspólnych zdjęć walentynkowych można wykorzystać każdą sposobność. Źródło: www.pixabay.com

Jeżeli już zdecydujesz się na konkretne miejsce, pamiętaj aby przemyśleć, co możesz wykorzystać jako tło i jakie jest tam oświetlenie. Tutaj pojawia się potrzeba odpowiedzi na drugie pytanie – kiedy zostaną wykonane fotografie? Zazwyczaj randki walentynkowe organizowane są wieczorami, ale jeżeli pragniesz wykorzystać światło dzienne, możesz zacząć spotkanie od wspólnych zdjęć. W pomieszczeniu pomocne będzie światło wpadające przez okno. Fotografując na zewnątrz pamiętaj, że całkowicie zachmurzone niebo może być Twoim sprzymierzeńcem – nie powstają wtedy na twarzy ostre cienie, a światło rozkłada się równomiernie (pokrywa chmur działa jak ogromny dyfuzor). Zresztą nawet gdyby 14 lutego okazał się bezchmurnym dniem, to możesz zrobić wspólne zdjęcia o złotej godzinie. Fotografując po zmroku, trzeba zdać się na sztuczne oświetlenie.

Dobrym źródłem światła podczas wykonywania zdjeć we wnętrzu jest okno. Źródło: www.pixabay.com

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, dotyczących oświetlenia:

Pytanie o okoliczności dotyczy np. charakteru sesji – czy jest formalna, czy stanowi luźne spotkanie znających się ludzi. W przypadku fotografii walentynkowej odpowiedź na to pytanie jest prosta. Dobrze by było jednak przy tej okazji zastanowić się nad pewnymi, mniej oczywistymi kwestiami. Przykładem może być to, jak druga połówka radzi sobie przed obiektywem. Jeśli jest nieśmiała lub nieśmiały, warto może zaplanować kilka ujęć, na których twarze nie będą widoczne. Mogą to być np. kadry obejmujące detale, takie jak np. splecione dłonie. Niezłym wyjściem jest również sfotografowanie postaci pod światło tak, aby widoczny był jedynie zarys sylwetek. Takie nieoczywiste zdjęcia także mogą powiedzieć wiele o łączących Was uczuciach.

Wspólna fotografia nie musi oznaczać klasycznego portretu. Spróbuj także kadrów zawierających jedynie detale. Źródło: www.pixabay.com

Chociaż tworzenie wspólnych fotografii ma znaczenie dla nas, to pełnią one często także inne role. Istotne jest przeznaczenie takich zdjęć. Przemyśl czy będziesz chciał wykonać duży wydruk, małą odbitkę do albumu czy obrazy pozostaną jedynie na dysku twardym. W przypadku pierwszej opcji pamiętaj o doborze sprzętu umożliwiającego wykonanie zdjęcia o wystarczającej rozdzielczości. Na szczęście obecnie nawet smartfony oferują satysfakcjonujące parametry. Nie bez znaczenia jest także to w jakiej ramce zechcesz umieścić taką fotografię. Często w sprzedaży pojawiają się multi ramki, które mają miejsce np. na zdjęcie kwadratowe lub w kształcie serca. Pamiętaj, że kwadratowy kadr rządzi się pewnymi regułami, które należy brać pod uwagę podczas kadrowania fotografii, natomiast umieszczając zdjęcie w ramce o nietypowym kształcie, możesz niechcący przyciąć istotną część kadru. Powyższe zagadnienia zostały szerzej omówione w poniższych artykułach:

Wiesz co chcesz zrobić – pozostaje pytanie - jak?

Powyższa lista pytań pomaga poukładać i przemyśleć sesję. Jeżeli już sobie na nie odpowiesz, sporządź spis kadrów, które chciałbyś wykonać. Nie muszą to być precyzyjne szkice – wystarczą czasami luźne notatki. Zazwyczaj sesje portretowe przygotowuje się według schematu: kadry niezbędne i nieformalne (tzw. dla klienta i dla siebie). Dotyczy to przede wszystkim pracy ze zleceniodawcą, gdzie bez niektórych ujęć sesja nie może zostać sfinalizowana (może to być jasno określone podczas uzgadniania warunków współpracy). W przypadku takiej prywatnej, walentynkowej sesji trudno mówić o "wymaganych" ujęciach, jednakże dobrze jest to sobie nieco poukładać.

Trudno podać jeden gotowy scenariusz, gdyż wszystko zależy od scenerii czy założonego charakteru sesji (nastrojowa i romantyczna czy zrobiona z humorem). Przykładowo jeżeli masz zaplanowane wykonanie zdjęć w domu, przy romantycznym oświetleniu, z kieliszkami wina, to możesz na początek zaplanować dosyć typowe ujęcie, w którym patrzycie sobie w oczy, wznosząc przy tym toast za Waszą miłość. Następne ujęcie może zakładać, że spoglądacie w obiektyw. Takie usystematyzowane kadry stanowią dobre wprowadzenie do sesji i "rozgrzewkę". Gdy już będziecie mieć takie "udane" i "poprawne" ujęcia, można śmiało przejść do wykonywania tych mniej formalnych. Tutaj najlepiej postawić na spontaniczne działania, mając w zanadrzu coś, co będzie inspirowało do pozowania – np. balony.

Typowe, ustawiane ujęcia mogą być nieco za sztywne lub wyjść sztucznie, ale stanowią dobry sposób na rozluźnienie i oswojenie się z obiektywem. Źródło: www.pixabay.com

Wykorzystanie akcesoriów, takich jak np. balony, również pomaga rozluźnić atmosferę. Wystarczy zaplanować użycie jakiegoś gadżetu, a z pewnością spontanicznie pojawią się kolejne pomysły na zbudowanie wokół niego kadru. Źródło: www.pixabay.com

Koncepcja na sesję została opracowana, teraz konieczne jest dobranie sprzętu i akcesoriów. Pamiętaj o głównej zasadzie – najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie. Sesja walentynkowa ma być sposobem na miłe spędzenie czasu, a nie sprawdzianem umiejętności fotograficznych. Nie musi dać w efekcie zdjęcia, które będzie dowodziło Twojego kunsztu i stanowiło arcydzieło. Podchodzenie do tego w przesadnie ambicjonalny sposób i skupianie się na efekcie odbierze całą przyjemność z tego prezentu. Oczywiście popadanie w drugą skrajność i niedbalstwo również nie przyniesie niczego dobrego. Dlatego najlepszym kompromisem są wyżej opisane przygotowania plus zapewnienie sobie przynajmniej podstawowego sprzętu (choć jeżeli chcesz i czujesz się na tyle biegły, aby móc podzielić uwagę pomiędzy obsługę sprzętu a zadbanie o modela, nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować profesjonalne oświetlenie złożone z lamp, dyfuzorów i parasolek).

Fotografować możesz zarówno smartfonem, kompaktem, bezlusterkowcem, jak i lustrzanką. Przy wspólnym pozowaniu ważne jest wykorzystanie czegoś, co pozwoli ustabilizować aparat. Teoretycznie możesz postawić sprzęt nawet na stole, ale nie jest to specjalnie wygodne rozwiązanie i zdecydowanie ogranicza możliwości kadrowania. Do autoportretów zalecany jest statyw, ale w przypadku zdjęć walentynkowych świetnym rozwiązaniem może być monopod z funkcją kijka do selfie, taki jak np. Manfrotto Compact Xtreme. W takiej sesji ma tę przewagę nad trójnogiem, że umożliwia dynamiczną zmianę kąta widzenia. Tradycyjny statyw musisz ustawić w danym miejscu, a zmiana kadru może nastąpić jedynie przy przerwaniu wykonywania zdjęć, co zakłóca przebieg sesji i ogranicza spontaniczne pozowanie.

Tyczka do selfie, taka jak np. Manfrotto Compact Xtreme, pozwoli na stworzenie różnych ciekawych ujęć z ukochaną osobą. Akcesorium to ma dwa gwinty 1/4'' dzięki czemu można go wykorzystać zarówno do wykonywania autoportretów, jak i jako klasyczny monopod. Więcej informacji na jego temat można znaleźć.

Jako że fotograf będzie równocześnie modelem, konieczne będzie zdalne wyzwolenie migawki. Możesz posłużyć się trybem samowyzwalacza, jednakże jest on mało praktyczny, gdyż często pozwala na wykonanie zaledwie jednej fotografii, a poza tym wymaga wciśnięcia spustu migawki i "dobiegnięcia" przed obiektyw. Lepszym rozwiązaniem jest wężyk spustowy lub pilot zdalnego wyzwalania. Zastosowanie konkretnego akcesorium zależy od sprzętu, który wykorzystasz. Istnieją piloty i wężyki dedykowane do wszystkich typów aparatów, w tym do smartfonów.