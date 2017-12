Wstrząsające nagranie z niedźwiedziem polarnym budzi kontrowersje – również wśród biologów

Od około tygodnia nagranie przedstawiające wyczerpanego i najprawdopodobniej umierającego niedźwiedzia polarnego rozchodzi się wirusowo po Internecie. Wszędzie gdzie dociera budzi skrajne emocje, koncentrujące się głównie wokół przyczyn, które doprowadziły zwierzę do takiego stanu oraz kondycji naszej planety. Pojawiają się jednak również głosy poddające w wątpliwość charakter nagrania, jego treść i intencje twórców. Co ciekawe, wśród głosów sceptycznych pojawiają się również wypowiedzi naukowców badających życie zwierząt w kręgu polarnym.

Jest to jeden z tych materiałów filmowych, których nie da się łatwo zapomnieć. Skrajnie wychudzony i wycieńczony niedźwiedź polarny z trudem stoi na nogach, szukając pożywienia w stercie odpadków pozostawionych przez ludzi. Zwierzę jest w fatalnym stanie, nie jest w stanie się poruszać, a pod koniec filmu upada i nie jest w stanie się podnieść. Całość ilustruje przygnębiająca muzyka i komentarz twórcy, fotografa i filmowca Paula Nicklena. Jednak obecnie nie wszyscy przekonani są, że to, co można odczytać z filmu jest dokładnie tym, co przedstawia nagranie.