Mężczyzna trzymał dziecko nad przepaścią, aby zrobić dobre zdjęcie

Internet obiegło szokujące nagranie, na którym widać, jak daleko potrafią posunąć się nieodpowiedzialni rodzice, aby uzyskać „wyjątkowe” zdjęcie swojego dziecka - Na wstrząsającym nagraniu można zobaczyć ojca, który trzyma pociechę nad przepaścią.



Do incydentu miało dojść wzdłuż drogi Hongjing, która stanowi kręty, 12-kilometrowy odcinek malowniczej trasy na obrzeżach Pekinu. Na wideo widać mężczyznę, który trzyma dziecko za ręce, gdy to zwisa nad przepaścią, podtrzymując się przy tym podkurczonymi nogami. Materiał został nagłośniony za pośrednictwem popularnego w Chinach serwisu Weibo po udostępnieniu przez tamtejszą gazetę "People Daily". Według gazety mężczyzna na końcu stwierdza - "Patrz! Patrz! ręce dzieciaka drżą!"

