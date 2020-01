Darmowa wtyczka, która automatycznie dobiera słowa kluczowe w Adobe Lightroom

Imagga Wordroom to bezpłatna wtyczka do Adobe Lightroom, umożliwiająca wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatycznego otagowania fotografii - Oprogramowanie na podstawie zawartości kadru przygotowuje listę 30 słów kluczowych, które odnoszą się do takich atrybutów obrazu, jak znajdujące się w jego obrębie obiekty, kolory, kształty, emocje modeli, czas wykonania fotografii i do widocznych na niej wydarzeń.



Imagga Wordroom - wtyczka wykorzystującą sztuczną inteligencję do tagowania Lightroom Wtyczka jest bardzo prosta w obsłudze. Po przygotowaniu przez algorytm listy słów kluczowych wystarczy jedno kliknięcie, aby dodać tag do metadanych obrazów. Dzięki temu można później z łatwością przeszukiwać archiwum. Wtyczka Imagga Wordroom została stworzona dla amatorów i profesjonalistów, którzy chcą ułatwić sobie wyszukiwanie potrzebnych zdjęć.