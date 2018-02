Wybitne czarno-białe zdjęcia dzieci - znamy zwycięzców konkursu B&W Child Photo Competition 2017

Poznaliśmy zwycięzców czwartej edycji konkursu fotograficznego B&W Child Photo Competition. To największy z międzynarodowych konkursów fotograficznych o tak wąskiej tematyce, przyjmuje bowiem wyłącznie czarno-białe fotografie przedstawiające dzieci. Nagrody przyznawane są dwa razy w roku w czterech różnych kategoriach - Portret, Styl życia, Sztuka i Dokument, natomiast raz do roku poznajemy laureata nagrody głównej.

Zwyciężczynią konkursu została polska fotografka Paulina Duczman, obecnie mieszkająca i tworząca w Wielkiej Brytanii, która otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach. Jej eteryczne portrety młodych dziewcząt są hipnotyzujące, autorka zamknęła w kadrze niekończone piękno młodości i niewinność jej bohaterek. Marko Nadj, przewodniczący jury ogłaszając wyniki powiedział: "To oczywiste, że Paulina opanowała każdy istotny aspekt fotografii".

"I am", fot. Paulina Duczman, Wielka Brytania, wyróżnienie w kategorii Portret

"Unity", fot. Paulina Duczman, Wielka Brytania, I miejsce w kategorii Sztuka

"The Curl", fot. Paulina Duczman, Wielka Brytania, wyróżnienie w kategorii Portret

"Me&Me", fot. Paulina Duczman, Wielka Brytania, wyróżnienie w kategorii Portret

"Izzie", fot. Paulina Duczman, Wielka Brytania, wyróżnienie w kategorii Portret

"Last breath of the summer" ", fot. Paulina Duczman, Wielka Brytania, wyróżnienie w kategorii Sztuka

"The First Touch", fot. Paulina Duczman, Wielka Brytania, wyróżnienie w kategorii Dokument i Ulica

"Sadie", fot. Paulina Duczman, Wielka Brytania, III miejsce w kategorii Portret

"Tiarna", fot. Paulina Duczman, Wielka Brytania, II miejsce w kategorii Portret

"Savannah", fot. Paulina Duczman, Wielka Brytania, wyróżnienie w kategorii Sztuka

"Esme", fot. Paulina Duczman, Wielka Brytania, wyróżnienie w kategorii Portret