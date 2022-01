Wybór redakcji SwiatObrazu.pl

Galeria ŚwiataObrazu to zbiór kilkuset tysięcy wyjątkowych zdjęć naszych Czytelników - Każdego dnia wiele spośród zamieszczanych tam kadrów zachwyca oglądających, a my chcielibyśmy czasem szerzej zaprezentować niektóre z nich, wybrane przez redakcyjne jury.



Twórca fotografii wyróżnionej przez redakcję otrzyma w nagrodę dostęp do jednego z ulubionych e-kursów naszych Czytelników "Trening fotograficzny". Wiadomo nie od dziś, że wspólne trenowanie to zawsze dodatkowa motywacja. A my w oparciu o 19 lat doświadczenia w zakresie edukacji fotograficznej przygotowaliśmy zestaw 21 ćwiczeń i zadań, dzięki którym Uczestnicy będą mogli swobodnie wykonywać fantastyczne zdjęcia.

Prezentujemy fotografię "O poranku"

Fot. slaw300