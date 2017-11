Wybuch baterii w aparacie cyfrowym spowodował panikę i paraliż lotniska w Orlando

Fotografowie często podróżujący liniami lotniczymi nie mają łatwego życia. Dotyczy to w szczególności wszystkich, którzy latają do Stanów Zjednoczonych i w obrębie tego kraju. Kolejne obostrzenia i utrudnienia związane z bezpieczeństwem na lotniskach są podkręcane nie tylko przez rzeczywiste zagrożenia, ale też przez drobniejsze wypadki, takie jak ten, który miał niedawno miejsce na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Orlando na Florydzie. To, co początkowo pomylone zostało z wystrzałem i sparaliżowało pracę lotniska na ponad godzinę, ostatecznie okazało się eksplozją akumulatora litowo-jonowego w aparacie fotograficznym jednego z pasażerów.

Cała historia, relacjonowana przez lokalny oddział sieci telewizyjnej ABC byłaby może zabawna, gdyby nie doprowadziła do chwilowego ataku paniki u ludzi zebranych w hali odpraw, opóźnienia 24 lotów i ogromnej frustracji setek pasażerów. Relacja prowadzona na bieżąco za pośrednictwem popularnej sieci społecznościowej przez policję miasta Orlando początkowo dotyczyła głośnego dźwięku przypominającego wystrzał, który wywołał w hali odlotów sporą panikę. Oczywiście w efekcie wstrzymano loty i ewakuowano terminal, ale szybkie śledztwo wykazało, że obawy nie były uzasadnione.