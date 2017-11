Wyniki konkursu fotograficznego: Od kuchni

Najpierw jemy oczami – to zasada, którą doskonale znają mistrzowie kuchni. Wygląd dania jest równie ważny, jak jego walory smakowe. Na stronę wizualną posiłków zwraca uwagę coraz więcej osób. Powstaje mnóstwo fotografii kulinarnych i to bardzo dobrych, o czym mogliśmy się przekonać śledząc galerie konkursu "Od kuchni". Z przyjemnością prezentujemy zwycięzców konkursu.

Fotografię kulinarną można interpretować na wiele sposobów - np. jako fotografię reklamową, produktową, artystyczną czy też podgatunek fotografii martwej natury. Rozpoczynając obrady jury w redakcji SwiatObrazu.pl przyjęliśmy zasadę, że nie szukamy najlepszego zdjęcia do katalogu produktów żywnościowych, czy studium nad dowolnym owocem lub warzywem. Szukaliśmy zwyczajnie najbardziej smakowitych zdjęć, co spowodowało, że z obrad wyszliśmy bardzo, bardzo głodni.

