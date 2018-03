Wyniki konkursu fotograficznego Tychy Press Photo poznamy już w sobotę, 10 marca, podczas finału 18. edycji imprezy, inspirowanej słynnym World Press Photo. W konkursie mogły brać udział osoby fotografujące, mieszkające lub pracujące w minionym roku w Tychach, a także osoby niezwiązane z Tychami, ale w tym przypadku zgłaszane fotografie musiały być wykonane na terenie Tychów. Na konkurs organizatorzy otrzymali 360 zdjęć, od 37 autorów. Na wystawę pokonkursową jurorzy wybrali 74 zdjęcia, autorstwa 18 osób.



Osoby zakwalifikowane na wystawę, którą w dolnym holu Pasażu Kultury Andromeda będzie można oglądać od 10 marca do 10 kwietnia, to (w kolejności alfabetycznej): Magdalena Borucka, Tomasz Czardybon, Weronika Chodanionek, Mateusz Czech, Kinga Drążek, Artur Jastrzębski, Radosław Kaźmierczak, Łukasz Kocełuch, Grzegorz Krzysztofik, Kamil Nalepa, Marta Nowakowicz-Jankowiak, Tomasz Piekorz, Marta Poloczek, Mateusz Przybyła, Dorota Rewers, Agnieszka Seidel-Kożuch, Lidia Sznepka i Wojciech Szner.

