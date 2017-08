Wyniki konkursu National Geographic Travel Photographer of the Year 2017

Sergio Tapiro Velasco, autor fotografii, na której uchwycił erupcję wulkanu Colima wraz z błyskawicami, pokonał przeszło 15 000 zgłoszeń od fotografów z ponad 30 krajów. Zwycięzca oprócz nagrody w postaci 2 500 dolarów, którą otrzymają zwycięzcy poszczególnych kategorii, otrzyma wycieczkę na Galapagos z National Geographic Expeditions.

Colima to kompleks składający się z dwóch szczytów wulkanicznych w Kordylierze Wulkanicznej w zachodnim Meksyku. Wyższy i starszy z nich - Nevado de Colima - ma wysokość 4330 m n.p.m. i jest nieczynny. Młodszy ze szczytów: Volcán de Colima ma wysokość 3860 m n.p.m. i jest obecnie bardzo aktywnym wulkanem. Zdjęcie powstało podczas potężnej erupcji wulkanu Colima w dniu 13 grudnia 2015 r. Tej nocy powietrze było suche i zimne, a tarcie cząstek popiołu spowodowało wyładowania elektryczne w promieniu 600 metrów, oświetlające większość ciemnej sceny.

