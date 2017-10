Wyniki konkursu URBAN2017 International Photo Awards - wśród nagrodzonych znajdują się również Polacy

Znane są już wyniki konkursu URBAN2017 International Photo Awards, organizowanego przez dotART, Photographers.it, Sprea Fotografia oraz Stampa-Su-Tela.it. Wyróżnienia zostały przyznane w kategoriach: fotografia uliczna (street photo), architektura (architecture), społeczeństwo (social city),sztuka miejska (urban art), transport (transport), ekologia (green life), wizje (visions), a także projekty i portfolio (projects&portfolios). Ponadto 28 października 2017 roku, w trakcie festiwalu Trieste Photo Days, zostanie ogłoszony ogólny zwycięzca konkursu.

Zwycięzcy otrzymali nagrody o wartości 6000 euro. Zwycięzca całego konkursu otrzyma dodatkowo nagrody o wartości 1500 euro. Zdjęcia laureatów zostaną opublikowane w prestiżowych magazynach, takich jak Lounge Magazyn, The Post Internazionale, DNG Photo Magazine, Street Photography Magazine oraz Prism Magazine.

Do konkursu zostało zgłoszonych 4120 zdjęć i 253 portfolio. Poniżej znajdują się nazwiska i prace nagrodzonych autorów. Wśród laureatów znajduje się dwóch Polaków - Rafał Rafalski i Karol Malec.

Kategoria fotografia uliczna (street photo)

1. Dino Jasarevic (Włochy) – We Need More Love

2. Rafał Rafalski (Polska) – Afternoon's Nap

3. Raffaele De Vivo (Włochy) – Dean St.

Wyróżnienia:

Massimo Della Latta (Włochy) – Bez tytułu

Francesca Fabiano (Włochy) – The Illusionist

Moin Uddin Ahmed Moin (Bangladesz) – The Man's Stare