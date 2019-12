Fotografka otarła się o śmierć wykonując zdjęcia zabytkowego pociągu

Fotografka otarła się o śmierć podczas wykonywania zdjęć przejazdu zabytkowego pociągu w Carland w stanie Michigan - Całe zdarzenie zostało uchwycone na filmie. Oglądającym włos się może zjeżyć na głowie - do tragedii było bardzo blisko.



Niewiele brakowało, aby chęć wykonania idealnego ujęcia fotografka przypłaciła życiem. Całe zdarzenie miało miejsce podczas przejazdu legendarnego pociągu Pere Marquette 1225, znanego również jako North Pole Express. Przewozi on turystów chcących zobaczyć Stany Zjednoczone i przeżyć wspaniałe chwile w wyjątkowym pociągu. Mieszkańcy Carland chcieli uwiecznić ten moment, jednakże, jak podkreśliło biuro lokalnego szeryfa, "widzowie nie zawsze zachowują zdrowy rozsądek podczas podziwiania i fotografowania oraz filmowania przejazdu".

