Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu zaprasza wszystkich pasjonatów fotografii na szóstą edycję konkursu fotograficznego "Wystaw się w CSW". Nagrodą dla autorów najlepszych zdjęć jest udział w zbiorowej wystawie w Centrum, której otwarcie odbędzie się 9 lutego 2018 r. Ponadto przewiduje się możliwość przyznania Nagrody Dyrektora w postaci propozycji zorganizowania wystawy indywidualnej. Tematyka i format prac są dowolne.

Wydrukowane i nieoprawione prace należy przynieść lub przesłać do recepcji CSW w terminie od 1 grudnia 2017 r. do 21 stycznia 2018 r. Komisja konkursowa wybierze zestaw najciekawszych fotografii, które zawisną w Centrum.

