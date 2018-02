Wystawa fotografii słynnego malarza Edvarda Muncha

Edvard Munch był nie tylko genialnym malarzem, ale również utalentowanym fotografem. W Centrum kultury Scandinavia House – The Nordic Center in America w Nowym Jorku właśnie została otwarta wystawa zatytułowana The Experimental Self: Edvard Munch’s Photography poświęcona jego twórczości fotograficznej. Ekspozycja podkreśla eksperymentalizm artysty, który wykorzystywał aparat jako ekspresyjne medium. Zniekształcenia, rozmycia ruchu, nietypowa perspektywa czy inne zabiegi używane były przez niego do poetyckiego opisu siebie i otoczenia. Wystawę można rozpatrywać nie tylko jako archiwum Muncha, ale przede wszystkim subiektywne spojrzenie na świat.

Wystawa stanowi gratkę nie tylko dla fotografów, ale przede wszystkim dla entuzjastów malarstwa artysty. Zdjęcia są kontynuacją tym samych poszukiwań twórczych co w przypadku płótna. Jego modele, do których należą znajomi, bliscy, pies czy sam artysta, charakteryzują się dynamizmem. Edvard Munch umiejscawia ich w kontekście otoczenia – analityczny autoportret obejmuje jedynie sylwetkę malarza, natomiast gospodyni została ujęta wraz z otaczającym ją wnętrzem domu. Wystawa potrwa do 7 kwietnia 2018 roku.