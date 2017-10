Wystawa jubileuszowa Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego

W 2017 roku Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne obchodzi 70 rocznicę swojego powstania. Ilość zorganizowanych w tym okresie wystaw jest trudna do policzenia, natomiast można ją oszacować na dziesiątki większych i kilkaset mniejszych wystaw zbiorowych oraz indywidualnych. Premierowa ekspozycja jubileuszowa prezentowana w Domu Uphagena w kwietniu i maju 2017 r obejmowała 84 prace fotograficzne. W jej kolejnej odsłonie, w Bibliotece pod Kotem i Myszą, udało się zaprezentować 25 prac. W trzecim miejscu podróży, jaką odbywa nasza wystawa po Gdańsku - w Stacji Orunia - prezentowane będzie 29 zdjęć, głównie z okresu od lat 30tych do 80tych XXw, uzupełnionych zdjęciami współczesnymi.

Wszystkie eksponowane zdjęcia archiwalne, to oryginalne odbitki, z których część była w swoim czasie wielokrotnie pokazywana na międzynarodowych wystawach i konkursach fotograficznych, zdobywając tam liczne nagrody oraz wyróżnienia.

