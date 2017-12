Wywiad z Annie Leibovitz – legendarna fotografka omawia 5 zdjęć ze swojej najnowszej książki

Najnowszy album fotograficzny ze zdjęciami Annie Leibovitz zatytułowany po prostu „Annie Leibovitz: Portraits 2005–2016” jest dostępny w sprzedaży od niespełna dwóch miesięcy. Jego premiera była dla Chloe Schama z redakcji Vogue okazją do zadania sławnej fotografce kilku pytań. I choć nie wszystko poszło do końca zgodnie z planem, to zasadniczy cel wywiadu – dowiedzieć się jak najwięcej o Annie przez skłonienie ją do zwierzeń na temat kilku wybranych zdjęć – został osiągnięty. Ona sama jednak zastrzega, że w projekcie wcale nie chodzi o pojedyncze zdjęcia.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Cokolwiek by nie uważać o twórczości Annie Leibovitz, to nie ulega wątpliwości, że jest ona jedną z najlepiej rozpoznawalnych twarzy świata fotograficznego. Potwierdza to jej najnowszy album, licząca ponad trzysta stron kompilacja zatytułowana "Annie Leibovitz: Portraits 2005-2016". To właśnie ta książka stała się dla Chloe Schamy z redakcji Vogue punktem wyjścia do wywiadu, jaki z nim przeprowadziła.