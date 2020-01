365 wschodów Słońca w imponującym i bardzo ambitnym projekcie fotografa

Fotograf Bugs Seilor wykazał się ogromnym samozaparciem, fotografując w ciągu minionego roku każdego dnia Jezioro Górne w USA - Zgromadzenie 365 takich zdjęć tym bardziej zasługuje na podziw, gdy weźmie się pod uwagę, iż panują tam często potężne mrozy. Mimo to fotograf dopiął swego i codziennie w 2019 roku fotografował tam wschody Słońca.



Zgromadzone fotografie posłużyły fotografowi do stworzenia projektu zatytułowanego Year of the Sunrise. Jak tłumaczył w rozmowie z portalem PetaPixel "większość wschodów Słońca, które udaje się zobaczyć w życiu stanowi przypadkowe doświadczenie. Zazwyczaj widzi się je w drodze do pracy, z okna kuchennego czy leżąc jeszcze w łóżku". Autor tego niezwykle ciekawego projektu podkreślił fakt, iż rzadko kiedy oglądanie wschodu Słońca jest celowe i stanowi punkt kulminacyjny spacerów czy wypraw.

Bugs Sailor postanowił jednak, aby wschód Słońca stał się jego "celem" przez kolejnych 365 dni 2019 roku. Chociaż jak sam przyznaje, jego fotografie stanowią raczej dokumentacje niż artystyczną ekspresję (choć autor starał się wykonywać ciekawe, kreatywne ujęcia, co zazwyczaj mu się udawało), to najważniejsze było zaangażowanie się i bardziej świadome doświadczanie świata.

Fotograf podzielił się także ciekawym spostrzeżeniem - gdyby postanowił sobie na początku 2019 roku, by spędzać więcej czasu na zewnątrz i wykonywać więcej zdjęć, to jego postanowienie trwałoby zapewne zaledwie miesiąc. Jednakże to zdecydowane skonkretyzowanie wyzwania pozwoliło łatwiej się mobilizować, jednocześnie dając to czego chciał - spędzał więcej czasu z aparatem poza domem.

Aby uchwycić 365 wschodów Słońca Bugs Sailor musiał rzeczywiście rozpoczynać każdy dzień od wyjścia z domu niezależnie od tego czy na zewnątrz panował siarczysty mróz czy zacinał deszcz. Niezależnie od warunków zamierzał nie łamać swojego postanowienia, co pozwoliło mu na stworzenie niezwykłej kolekcji i z pewnością przeżycie wielu zdumiewających chwil. Dało to nie tylko piękne fotografie, ale przede wszystkim pozwoliło kształtować charakter i nabyć niezbędne cechy każdego dobrego fotografa - cierpliwość i wytrwałość.

Poniżej możesz zobaczyć kilka wybranych wschodów Słońca, które można było oglądać w 2019 roku na Jeziorem Górnym w Michigan. Wszystkie prace tworzące ten imponujący cykl znajdziesz na stronie autora . Każde z zaprezentowanych tam zdjęć zostało wzbogacone danymi na temat warunków panujących podczas jego powstawania. Trzeba przyznać, że to niezwykły dziennik.

