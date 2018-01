Wyzwanie fotograficzne na cały 2018 rok. Rozwiń skrzydła w ciągu kolejnych 365 dni.

Zrealizowanie całorocznego postanowienia noworocznego to doskonały pomysł na poprawienie w 2018 roku umiejętności fotograficznych. Dale Foshe przygotował 52-tygodniowe wyzwanie, które stanowi świetną inspirację i bodziec do intensywnej pracy. Dale Foshe zaprezentował pierwsze 52-tygodniowe wyzwanie w 2015 roku, a kolejne w 2016 roku. Obie edycje osiągnęły ogromny sukces, gdyż brało w nich aktywny udział bardzo wielu fotografów z całego świata. Wygląda więc na to, że również 2018 rok przyniesie bardzo ciekawe zadania i realizacje.

Na każdy tydzień zaplanował konkretne wyzwanie (każdy poniedziałek będzie rozpoczynał nowe zadanie), należące do jednej z pięciu kategorii: Wizja: ta kategoria ma zachęcać do przekroczenia własnych ograniczeń i do bardziej intensywnego wglądu we własne pomysły. Ma także na celu zachęcanie do czerpania różnorodnych inspiracji i opracowywania wizji, a następnie wcielania jej w życie.

Kompozycja: w tej kategorii istotne będzie to, jak poszczególne obiekty zostaną rozmieszczone w kadrze i w jaki sposób będą ze sobą współgrać. Pozwoli to na opracowanie własnego stylu.

Technika: pomysł to nie wszystko – konieczne jest także opanowanie odpowiedniego warsztatu. Ta kategoria będzie nie tylko obejmowała kwestie związane z obsługą aparatu, ale również zagadnienia dotyczące post produkcji.

Kreatywność: Kategoria stanowiąca obszar, w którym można w swobodny sposób wyrażać siebie. Chodzi o dowolną interpretację – dosłowną lub w przenośni.

Dzika karta: W tej kategorii uczestnik wyzwania może zrobić co zechce – może spróbować nowej techniki, kompozycji, stylu, tematu lub pracy nad czymś zupełnie nowym. Warunkiem jest jednak to, aby podzielił się tym, dlaczego podjął takie próby.