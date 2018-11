Wyzwanie fotograficzne na cały 2018 rok. Zadanie na czterdziesty ósmy tydzień: Podziel tony

Całoroczne wyzwanie Dogwood 2018 przygotowane przez fotografa Dale Fosha przyciąga uczestników z całego świata. Realizują oni zadania należące do pięciu kategorii: technika, kompozycja, kreatywność, wizja i dzika karta. Co tydzień otrzymują nowe wyzwanie, które pomaga udoskonalić umiejętności i rozwinąć wyobraźnię. To także świetna motywacja do pracy, ułatwiająca podejmowanie systematycznych wysiłków.

Kreatywność: Podziel tony 26 listopada – 2 grudnia 2018