Wyzwanie fotograficzne na cały 2018 rok. Zadanie na czterdziesty piąty tydzień: Pokaż tylko połowę

Dogwood 2018 to inspirujące zadania na cały rok. Co tydzień fotograf Dale Foshe proponuje nowe ćwiczenie należące do jednej z pięciu kategorii: technika, kompozycja, wizja, kreatywność lub dzika karta. W tym tygodniu uczestnicy będą tworzyć zdjęcia mające na celu poszerzenie granic wyobraźni.

Autor: Mikołaj Konkiewicz