Wyzwanie fotograficzne na cały 2018 rok. Zadanie na czterdziesty szósty tydzień: Trójkąty

Kolejny tydzień przynosi nowe wyzwanie. Tym razem ćwiczenie przygotowane w ramach 52-tygodniowego wyzwania fotograficznego będzie obejmowało zadanie związane z kompozycją. Uczestnicy mają więc kolejny raz szansę zgłębić ten fundamentalny element każdego zdjęcia.

Kompozycja: Trójkąty

12-18 listopada 2018

Łącząc trzy punkty zdjęcia możesz utworzyć trójkąt. Korzystanie z tych figur podczas komponowania zdjęcia pozwala poukładać elementy obrazu i dodatkowo sprawia, że obraz jest bardziej atrakcyjny dla widzów. Możesz wykorzystywać najróżniejsze trójkąty, a także zastosować ich więcej niż tylko jeden. Zacznij myśleć o zdjęciu w ten sposób, a dostrzeżesz istotne zmiany.

Dale Foshe przygotował inspirujące zadania, które umożliwiają rozwinięcie techniki, umiejętnego komponowania fotografii czy tworzenia i realizowania własnych wizji. Efekty pracy możesz opublikować w oficjalnej grupie wyzwania Dogwood 2018 na Facebooku. Nawiążesz tam kontakt z entuzjastami z całego świata, którzy chętnie podzielą się doświadczeniem. Podyskutuj o fotografii, sprzęcie i ulubionych artystach, a także oceń realizacje internautów.

