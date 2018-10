Wyzwanie fotograficzne na cały 2018 rok. Zadanie na czterdziesty tydzień: Klasyczna nowela

Opowiadanie historii jest jedną z ważnych umiejętności fotografa, nie tylko reportażowego. Całoroczne wyzwanie fotograficzne ma na celu ćwiczenie także tego aspektu pracy z aparatem. Posłuży do tego kolejne zadanie z kategorii wizja. Pierwszy tydzień października upłynie uczestnikom wyzwania z klasyczną nowelą.

Wizja: Klasyczna nowela

1-7 października 2018

Stwórz obraz nawiązujący do klasycznej noweli lub opowieści. Nie musi to być jakiś konkretny gatunek literacki – istotne jest, aby zdjęcia opowiadało historię.

Dogwood 2018 to całoroczne wyzwanie fotograficzne zorganizowane przez Dale Fosha. Przygotował on ćwiczenia należące do pięciu kategorii: technika, kompozycja, kreatywność, wizja i dzika karta. Uczestnicy zadania mierzą się z nimi i dzielą swoimi fotografiami w oficjalnej grupie wyzwania na Facebooku. Możesz do nich dołączyć i zaprezentować własne realizacje. To także świetna przestrzeń do wymiany poglądów i doświadczeń.



