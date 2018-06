Wyzwanie fotograficzne na cały 2018 rok. Zadanie na dwudziesty piąty tydzień: Gwieździsta aureola

Opanowanie światła jest fundamentalną umiejętnością każdego fotografa. Zadania zaproponowane przez Dale Fosha w ramach 52-tygodniowego wyzwania fotograficznego mają pomóc w oswojeniu podstawowego narzędzia fotografów i wykorzystaniu go do własnych celów. Kolejnym ćwiczeniem udoskonalającym warsztat jest próba wprowadzenia do kadru gwieździstej aureoli.

Technika: Gwieździsta aureola 18-24 czerwca 2018