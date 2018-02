Wyzwanie fotograficzne na cały 2018 rok. Zadanie na ósmy tydzień: Eksplozja zoomu

Dogwood 2018 to 52-tygodniowe wyzwanie fotograficzne zaplanowane przez fotografa Dale Foscha, w ramach którego co 7 dni uczestnicy otrzymują nowe zadanie, należące do jednej z pięciu kategorii: wizja, kompozycja, technika, kreatywność i dzika karta. W ósmym tygodniu roku fotografowie będą pracować nad techniką.

Technika: Eksplozja zoomu 19-25 lutego 2018