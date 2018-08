Wyzwanie fotograficzne na cały 2018 rok. Zadanie na trzydziesty piąty tydzień: Samotność

Koniec wakacji nie oznacza wcale konieczności rezygnacji z robienia zdjęć. Całoroczne wyzwanie fotograficzne trwa nadal i przed uczestnikami zostało jeszcze wiele ćwiczeń. W nadchodzącym tygodniu zostanie przed nimi postawione zadanie, w ramach którego będą mieli przygotować wizualną odpowiedź na hasło „samotność”.

Kreatywność: Samotność

27 sierpnia – 2 września 2018

Jeden to najbardziej samotna liczba. "Samotność" nie musi kojarzyć się jedynie z nostalgią (chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak było). Możesz zaproponować fotografie, która ukazuje samotność jako moment złapania oddechu lub relaksu. Wszystko zależy od Twojej inwencji twórczej. Efektami swojej pracy możesz podzielić się na oficjalnej grupie na Facebooku. Łączy ona uczestników z całego świata, którzy prezentują w niej swoje realizacje. Możesz do nich dołączyć, dzieląc się własnymi zdjęciami. Dzięki temu poznasz opinie na ich temat. Skomentuje również prace innych i dołącz do do społeczności entuzjastów fotografii.

