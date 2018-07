Wyzwanie fotograficzne na cały 2018 rok. Zadanie na trzydziesty pierwszy tydzień: Twój wybór

Na przełomie lipca i sierpnia uczestnicy 52-tygodniowego wyzwania fotograficznego otrzymują wolną rękę, co oznacza, że mają okazję do zrealizowania dowolnego projektu fotograficznego. Jedynym warunkiem jest to, aby uzasadnili swój wybór i podzielili się przemyśleniami związanymi z konkretnymi działaniami.

Dzika karta: Twój wybór 30 lipca – 5 sierpnia 2018