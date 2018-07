Wyzwanie fotograficzne na cały 2018 rok. Zadanie na dwudziesty dziewiąty tydzień: Od lewej do prawej

W pierwszym tygodniu lipca uczestnicy całorocznego wyzwania fotograficznego próbowali zgłębić styl swoich mistrzów poprzez inspirowanie się ich twórczością i naśladowanie ich realizacji. Taki hołd stanowił znakomitą okazję do przeanalizowania własnej techniki. Kolejne ćwiczenie jest związane z kompozycją i odnosi się do sposobu, w jaki czyta się fotografie.

Kompozycja: Od lewej do prawej

16-22 lipca 2018

Skomponuj obraz w taki sposób, w jaki czytamy: od lewej do prawej. Weź pod uwagę również fakt, że nie we wszystkich kulturach obowiązuje ta zasada – sprawdź zatem, co stanie się, gdy odwrócisz kierunek czytania obrazu.

Dogwood 2018 to całoroczne wyzwanie przygotowane przez fotografa Dale Fosha, które umożliwia rozwinięcie techniki i kreatywności. W ciągu kolejnych 365 dni nowe zadania pozwalają na zgłębienie poszczególnych aspektów fotografii. Efekty pracy możesz opublikować na oficjalnej grupie wyzwania na Facebooku, gdzie dodatkowo poznasz opinie innych internautów. Wyzwanie zrzesza ludzi z całego świata, tak więc to doskonała okazja, aby poznać sposoby postrzegania fotografii w innych krajach i nawiązać międzynarodowe znajomości.



