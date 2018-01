Wzburzone śnieżne scenerie Oskara Enandera

Monumentalność gór, pokryte śniegiem drzewa, blask słońca, eksplodujące tumany śniegu, śmigający narciarze – to wszystko znajdziecie na zdjęciach Oskara Enandera. Ten, uważany za jednego z najlepszych specjalistę od dokumentowania sportów zimowych szwedzki fotograf, cierpi na ciekawą przypadłość: prawie w ogóle nie rozróżnia kolorów. Nie przeszkadza mu to jednak w wykonywaniu pięknych, barwnych zdjęć.

To, co potocznie nazywane jest daltonizmem, w rzeczywistości stanowi cały zbiór zaburzeń rozpoznawania barw zwanych ślepotą barw. Dla Oskara Enandera od wczesnego dzieciństwa praktycznie wszystko co widzi jest niebieskie. Jednak, jak sam twierdzi, w górach mu to w ogóle nie przeszkadza. Nic więc dziwnego, że rozmiłowany w fotografii Szwed znalazł swoją niszę i stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych fotografów narciarstwa na świecie. W tym fachu jedyną niedogodnością – co sam przyznaje – jest brak możliwości w rozróżnieniu kolorów na ubraniach sportowców.