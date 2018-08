X-Rite Colour Starter Kit wprowadza początkujących fotografów do pracy z kolorem

produktu X-Rite Colour Starter Kit, umożliwiającego nowicjuszom uzyskanie precyzyjnego koloru na każdym etapie pracy – od ujęcia, po edycję. Zestaw zawiera X-Rite ColorMunki Smile oraz X-Rite ColorChecker Gray Balance card. To idealne rozwiązanie dla początkujących fotografów, wkraczających dopiero w świat zarządzania barwą.

Karta ColorChecker Gray Balance to kieszonkowych rozmiarów wzorzec szarości, który zapewni odpowiednią ekspozycję i neutralność widma w każdych warunkach, za każdym razem, czyniąc uchwycone momenty jeszcze piękniejszymi. Karta jest świetnym rozwiązaniem dla kreatywnych osób, których zdjęcia bywają prześwietlone lub zbyt ciemne.

Colour Starter Kit jest przystępny cenowo i umożliwia początkującym fotografom stawianie pierwszych kroków w zarządzaniu barwą oraz daje gwarancję dokładnych kolorów na każdym etapie pracy ze zdjęciem. Zestaw to odpowiedni wybór dla osób pragnących w prosty sposób zachować wspomnienia poprzez piękne zdjęcia np. z wakacji, imprez rodzinnych czy innych ważnych okazji.

