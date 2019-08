X-Rite i1Photo Pro 3 Plus - precyzyjne narzędzie do pomiaru kolorów

X-Rite przedstawia nowy i1Photo Pro 3 Plus – rozwiązanie do spektralnego pomiaru barwy zaprojektowane z myślą o profesjonalnych fotografach, oczekujących dokładnego odwzorowania barw w procesie druku RGB, szczególnie na materiałach o wysokim połysku lub teksturowanych.

X-Rite i1Photo Pro 3 Plus łączy w sobie najwyższej klasy sprzęt i oprogramowanie i1Profiler, dostarczając zaawansowaną kontrolę barwy dla wyświetlaczy, projektorów, skanerów, urządzeń drukujących RGB oraz aparatów.

Obecnie dostępne rozwiązania do profilowania mają ograniczoną zdolność pomiaru teksturowanych, szorstkich lub nierównych powierzchni, nie są także w stanie profilować materiałów o większej grubości. Wiele z dostępnych urządzeń nie posiada wymaganej rozdzielczości, aby zapewnić najwyższą jakość kolorów podczas druku detali, metalicznego efektu lub zdjęć. Efektem są kosztowne błędy i poprawki, które bezpośrednio przekładają się na koszt druku i realizacji projektów.

"i1Photo Pro3 Plus bazuje na dotychczasowym sukcesie rodziny i1Pro, eliminuje czynnik kompatybilności przy tworzeniu dokładnych profili ICC z szeroką gamą mediów fotograficznych", komentuje Liz Quinlisk, Photo and Video Business Unit Manager, X-Rite. "Wprowadzając i1Photo Pro 3 Plus w obieg pracy z urządzeniami RGB zauważymy natychmiastową różnicę. Efektem będzie dokładniejszy i powtarzalny kolor oraz wyraźne szczegóły w cieniach, a także zmniejszenie odpadu i większy zwrot z inwestycji".

Cechy nowego spektrofotometru X-Rite i1Pro3 Plus:

Duży 8 mm otwór pomiarowy obsługuje najnowsze materiały i podłoża stosowane w druku cyfrowym.

Filtr polaryzacyjny (w trybie M3) dla uzyskania lepszych wyników podczas pomiaru błyszczących i teksturowanych powierzchni. Filtr zmniejsza niepożądane odblaski i wzmacnia czernie, co pozwala na osiągnięcie lepszych szczegółów w cieniach oraz bogatszych kolorów na wymagających i powierzchniach o wysokim połysku.

Kalibracja i profilowanie wyświetlaczy o wysokiej luminancji 5000 nitów.

Jednoczesny pomiar trybów M0, M1 oraz M2. Wykonując tylko jeden pomiar można uwzględnić wszystkie tryby i bardzo dokładnie reprodukować barwy, które zostaną wydrukowane na papierze zawierającym wybielacze optyczne.

Nowe oświetlenie LED zapewnia większą niezawodność. i1Pro3 Plus pozwala na pomiar w czterech trybach (ISO 13655 M0; M1: D50; M2: UV Excluded, M3Polarised).

Obsługuje profilowanie podświetlanych materiałów transmisyjnych (backlit)

Większa prowadnica dla łatwego pomiaru większych próbek

"Jesteśmy przyzwyczajeni do otrzymywania nieprecyzyjnych pomiarów z ciemnych partii obrazu na błyszczących teksturowanych mediach, takich jak płótno. Dzięki funkcji polaryzacji w nowym i1Pro 3 Plus, nasze wyniki w trybie M3 są znacznie lepsze w cieniach – praktycznie idealne;, komentuje Scott Martin, założyciel Onsight, uznany konsultant ds. druku, prepress, projektowania i fotografii.

Nowy X-Rite iO

Ponadto, X-Rite prezentuje nowy, dedykowany dla urządzeń i1Pro 3 Plus robot i1iO do automatycznego pomiaru wzorców. Robot pozwala na zautomatyzowane profilowanie różnych podłoży, minimalizując ryzyko popełnienia błędu podczas pomiaru. To idealne rozwiązanie dla wszystkich pragnących przyspieszyć i zautomatyzować proces pomiaru, eliminując konieczność ręcznego mierzenia próbek! Nowy i1iO umożliwia szybki pomiar różnych podłoży – płótna, tkanin, ceramiki czy tektury falistej. Dzięki opcjonalnemu dystanserowi Z-axis zmierzymy próbki o grubości do 33 mm! Robot umożliwia także pomiar cienkich tworzyw sztucznych oraz mediów podświetlanych.

Pozostałe rozwiązania i1Pro 3 Plus

• i1Basic Pro 3 Plus - obejmuje kalibrację monitora oraz narzędzia do oceny i weryfikacji jakości wyświetlanego obrazu i wydruków

• i1Publish Pro 3 Plus – obejmuje moduł do profilowania urządzeń drukujących CMYK+ oraz pełną funkcjonalność i1Photo Pro 3 Plus