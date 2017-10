X-Rite i1Studio – kompleksowe rozwiązanie do kalibracji barwnej

Znany producent rozwiązań w zakresie zarządzania barwą X-Rite zaprezentował nowy system kalibracyjny dla monitorów, skanerów, aparatów fotograficznych, drukarek oraz urządzeń mobilnych z rodziny Apple. Nowość, nosząca nazwę i1Studio zastąpi wysłużony produkt ColorMunki i ma za zadanie stać się produktem pośrednim pomiędzy kolorymetrem i1Display Pro i spektrofotometrem i1Pro 2.

Zestaw X-Rite i1Studio składa się z trzech elementów: spektrofotometru będącego nowszą i bardziej rozbudowaną wersją znanego modelu ColorMunki, 24-polowej tablicy barwnej Mini ColorChecker Classic oraz oprogramowania dla komputerów osobistych. To ostatnie bazuje na sprawdzonej technologii i1Profiler i pozwala na komfortową pracę przy zarządzaniu barwą wszystkich urządzeń.

