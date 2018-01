Xavi Gordo – wschodząca gwiazda fotografii modowej

Niesamowite kreacje, fantazyjnie oświetlone wnętrza, fantastyczne kolory. A do tego największe sławy światowego modelingu i odważne pomysły na sesje. Oto świat fotografii Xavi Gordo, fotografa, który od ośmiu lat z powodzeniem podbija świat. Jego prace są świetnym dowodem na to, że w świecie fotografii mody nie zostało jeszcze powiedziane wszystko. I jeszcze długo nie zostanie.

Fotografia modowa to świat bezustannie się rozwijający i zmienny. Do sław z przeszłości bezustannie dochodzą nowi twórcy. Część zaś z tych, którzy od pewnego czasu są już "w branży" przeżywa właśnie okres swojej szczytowej formy. Do tej ostatniej grupy należy z pewnością hiszpański fotograf Xavi Gordo, którego profesjonalna kariera rozpoczęła się 8 lat temu, a obecnie w jego portfolio znaleźć można największe sławy i najważniejsze światowe tytuły.