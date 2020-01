Xiaomi zastanawia się z kim współpracować nad smartfonami

Chang Cheng, pełniący rolę wiceprezesa Xiaomi, i słynący z dużej aktywności w mediach społecznościowych opublikował na Weibo (chiński odpowiednik Twittera) ankietę, w której zapytał pozostałych użytkowników o to, z którą firmą jego marka powinna rozpocząć współpracę - z Canonem, Nikonem czy Hasselbladem. Rozpoczęło to spekulację na temat tego, iż Xiaomi zamierza prawdopodobnie rozpocząć pracę nad aparatem w smartfonie z którymś z fotograficznych gigantów.



W ankiecie poza wyborem jednego z trzech producentów znanych z branży fotograficznej można było wybrać jeszcze opcję "z nikim". Zwycięzcą ankiety został Hasselblad, który swoją drogą należy do chińskiego producenta dronów DJI. W ankiecie wzięło udział 4250 użytkowników, spośród których niemal 2000 głosowało za słynnym producentem aparatów średnioformatowych. Drugie miejsce zajął Canon, na którego głosowało 1059 internautów. Co ciekawe Nikon był dopiero czwarty (z liczbą głosów wynoszącą zaledwie 269), gdyż 1000 internautów stwierdziło, iż Xiaomi nie powinno rozpoczynać takiej współpracy.

