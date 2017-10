Xprint - święto książki fotograficznej w Poznaniu

Tegoroczny festiwal książki fotograficznej Xprint to druga edycja tego wydarzenia, które rozpocznie się 14 listopada, a zakończy 12 grudnia. Organizatorzy – PIX.HOUSE i Galeria Miejska Arsenał – przygotowali wystawy i atrakcje, stanowiące nie lada gratkę dla entuzjastów fotografii, w szczególności dokumentalnej.

Z pewnością największe zainteresowanie wzbudza wystawa zatytułowana The Real World, w ramach której zostaną zaprezentowane zdjęcia Martina Parra (pochodzące z cykli The Last Resort i Small Wolrd) i Rimaldasa Vikšraitisa (Grimaces of the Weary Village), połączona ze spotkaniem autorskim. Pierwszy z autorów to jeden z najbardziej charakterystycznych fotografów na świecie, którego styl wpłynął na historię fotografii; członek agencji Magnum, wydawca i kolekcjoner. Rimaldas Vikšraitis zwraca uwagę swoimi bezlitosnymi, do bólu szczerymi fotografiami litewskiej prowincji. Konfrontacja twórczości obu autorów w galerii oraz możliwość bezpośredniego spotkania będzie zdecydowanie ciekawym doświadczeniem. Poznań to zatem kolejne miasto, w którym będzie można zobaczyć tę wystawę, oryginalnie opracowaną przez Gintarasa Česonisa, kuratora Kaunas Photography Gallery (wystawa dotychczas odwiedziła Kowno, Wiedeń, Mińsk i Tbilisi).