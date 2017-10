Yashica Y35 - kuriozum czy ogniwo łączące fotografię cyfrową z analogową?

Yashica Y35 to chyba jeden z najdziwniejszych pomysłów producentów na stworzenie nowego aparatu. Idea polega na tym, że stanowi połączenie aparatu analogowego i cyfrowego – i to połączenie dosyć osobliwe. Chodzi bowiem o to, że fotografując tym aparatem, należy umieścić w nim specjalne plastikowe wkłady nazwane digiFilm, które wyglądem imitują film 35mm. Mają one za zadanie ustawić w aparacie odpowiednie parametry – np. chcąc uzyskać ziarniste zdjęcia konieczne jest zastosowanie wkładu o parametrach ISO 1600, który dodatkowo zwiększa kontrast.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie