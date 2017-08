Yongnuo prezentuje dwa nowe modele lamp błyskowych

Chiński producent lamp nie zasypuje gruszek w popiele i bezustannie rozwija swoją ofertę lamp błyskowych. I choć najnowsze premiery złośliwi mogliby nazwać powtórką z rozrywki, to jednak pewne grupy odbiorców już od dłuższego czasu czekali na te flesze. Wygląda na to, że oczekiwanie się skończyło: oto na rynek trafiają Yongnuo YN568EX III oraz Yongnuo YN968N.

No dobrze, może nie są to takie do końca zupełnie nowe modele. W obu przypadkach mamy bowiem do czynienia z nowymi edycjami już istniejących fleszy. A jednak są to lampy, na które warto zwrócić uwagę – szczególnie powinni to zrobić użytkownicy aparatów marki Nikon. Dlaczego akurat oni? Ponieważ to właśnie dla aparatów Nikon przeznaczony jest model Yongnuo YN968N, czyli zaawansowany model w ofercie tego chińskiego producenta, odpowiednik wprowadzonego tuż przed wakacjami modelu Yongnuo YN968EX-RT, współpracującego z aparatami Canon.