Yongnuo YN 14 mm f/2,8 - nowy szeroki kąt

Obiektyw Yongnuo YN 14 mm f/2,8 o ogniskowej 14 mm oferuje szeroki kąt widzenia wynoszący 114°. Pozwala on z łatwością zmieścić w kadrze zapierające dech w piersiach krajobrazy czy monumentalne budynki. Niezwykle krótka ogniskowa pozwala reporterowi na pokazanie całego planu tam, gdzie dostępna przestrzeń jest ograniczona.

Duży otwór względny gwarantuje większą ilość światła docierającego do matrycy. Można dzięki temu stosować krótsze czasy migawki, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Szeroki zakres ustawień przysłony (w przedziale od f/2,8 do f/22) umożliwia komfortową oraz precyzyjną kontrolę nad głębią ostrości. Maksymalny otwór (f/2,8) to płytka głębia, która pozwala na uwypuklenie głównego motywu zdjęcia poprzez rozmycie tła. Wartość przysłony f/22 umożliwia z kolei uchwycenie maksymalnej ilości detali fotografowanej sceny i zachowanie ostrości na wszystkich planach.