Yongnuo YN260 - panel lampy tworzą 192 jasne diody SMD LED

Panel lampy Yongnuo YN260 tworzą 192 jasne diody SMD LED, z których 96 emituje światło o temperaturze barwowej 3200 K, a 96 o temperaturze 5500 K. Lampa oferuje funkcjonalność zmiany natężenia światła emitowanego przez poszczególne grupy diod. Daje to możliwość płynnej regulacji temperatury barowej światła w przedziale od 3200 K do 5500 K. Dzięki zastosowaniu diod SMD o niezwykle szerokim kącie świecenia generowane światło jest miękkie i otulające, a o jego naturalnej, przyjemnej dla oka barwie świadczy współczynnik CRI przekraczający wartość 95.

Panel lampy Yongnuo YN260 YN260 tworzą 192 jasne diody SMD LED, z których 96 emituje światło o temperaturze barwowej 3200 K, a 96 o temperaturze 5500 K. Lampa oferuje funkcjonalność zmiany natężenia światła emitowanego przez poszczególne grupy diod. Daje to możliwość płynnej regulacji temperatury barowej światła w przedziale od 3200 K do 5500 K. Dzięki zastosowaniu diod SMD o niezwykle szerokim kącie świecenia generowane światło jest miękkie i otulające, a o jego naturalnej, przyjemnej dla oka barwie świadczy współczynnik CRI przekraczający wartość 95.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem