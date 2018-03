Yongnuo YN860Li - reporterska lampa błyskowa

Lampa reporterska YN860Li to kolejna propozycja z niezwykle popularnej serii manualnych lamp błyskowych marki Yongnuo. Urządzenie posiada wbudowany odbiornik/nadajnik (2,4 GHz) umożliwiający radiową komunikację z Yongnuo RF605, RF603, RF602, 560TX oraz lampami z serii 968N, 660, 560. Nowym rozwiązaniem jest zastosowanie dedykowanego akumulatora litowo-jonowego jako podstawowego źródła zasilania. Pozwala to na wykonanie aż 700 zdjęć w jednym cyklu oraz na skrócenie czasu pomiędzy błyskami na pełnej mocy lampy do 1,5 sekundy.

Lampa błyskowa Yongnuo YN860Li charakteryzuje się liczbą przewodnią błysku 60 (ISO 100, 200mm). Jej duża moc w połączeniu z innowacyjnym systemem zasilania gwarantuje gotowość do działania w każdej sytuacji. Ruchomy palnik z manualnym zoomem, dyfuzorem oraz odbłyśnikiem pozwalają na kreatywny dobór oświetlenia do zastanej sceny.