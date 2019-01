Yongnuo YN968C - lampa reporterska, łącząca zalety światła błyskowego i ciągłego

Fotograficzne błędy i sposoby eliminacji

Każdy fotograf, przeglądając swoje zdjęcia odczuwa czasami rozczarowanie. Spostrzega ich niedostatki - czasem wynikające z niewystarczająco dobrego ustawienia sprzętu, a czasem z błędu samego fotografa. Pierwszym krokiem na drodze do uniknięcia błędu to wiedzieć, że on istnieje. My jednak idziemy dalej: nie tylko przestrzegamy Cię przed fotograficznymi manowcami, ale też uczymy, jak rozpoznawać problemy - w trakcie sesji i na gotowym zdjęciu. Sprawdź jak przebiega e-kurs