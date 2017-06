Yongnuo YN968EX-RT - znamy cenę zaawansowanej lampy reporterskiej

Yongnuo YN968EX-RT to innowacyjna lampa reporterska, łącząca zalety światła błyskowego i ciągłego. Posiada wbudowany odbiornik umożliwiający radiową komunikację z aparatem w systemie Canon RT. Cechą charakterystyczną YN986EX-RT jest głowica, wyposażona w dwa źródła światła: palnik lampy błyskowej oraz panel z diodami LED. Oba rodzaje oświetlenia mogą być używane jednocześnie, jak i osobno.

Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem oraz intuicyjne i bogate w funkcje menu zapewniają komfort użytkowania. Duże, wygodne przyciski pozwalają na obsługę lampy nawet w rękawiczkach. Możliwe jest włączenie i wyłączenie sygnałów dźwiękowych informujących o naładowaniu i gotowości do ponownego błysku.

Lampa Yongnuo wyposażona została w tryb synchronizacji z krótkimi czasami migawki HSS (do 1/8000 s) oraz system automatyki doboru mocy błysku TTL, funkcje niezwykle przydatne w zmiennych warunkach oświetleniowych.

Głowica lampy oferuje szeroki zakres ruchu, co ułatwia szybkie ustawienie palnika w pożądanym kierunku. Automatyczny (i manualny) zoom lampy, dyfuzory (na oba źródła światła) oraz odbłyśnik pozwalają na kreatywny dobór oświetlenia do wybranej sceny.

