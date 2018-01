Yuneec HD Racer - wyścigowy dron FPV

Wraz z modelami HD Racer firma Yuneec przedstawia swoje pierwsze wyścigowe drony FPV. Są one przeznaczone dla wszystkich tych, którzy chcieliby zapoznać się z modnym sportem wyścigowym FPV, bez wcześniejszej konieczności budowania drona z wielu pojedynczych części, co wiąże się z dużym nakładem pracy. HD Racer od firmy Yuneec jest nie tylko mały i zwrotny ale i wyposażony w wiele użytecznych funkcji.

Dzięki cichemu i odpornemu na kolizje napędowi obrotowemu Yuneec HD Racer doskonale nadaje się również do lotów wewnątrz budynków. Wyjątkową innowacją wyścigowca HD Racer jest cyfrowy Videolink. Przesyła on obraz na żywo w rozdzielczości HD w bardzo krótkim okresie indukcji do urządzenia z iOS lub Androidem, który pełni funkcje wyświetlacza zdalnego sterowania ST6 lub na zamówienie wyświetlacza opcjonalnego zestawu słuchawkowego FPV.